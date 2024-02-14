Ахметов Шакиржан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАхметов Шакиржан

Ахметов Шакиржан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1984

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ахметов Габдрахман

Мать: Ахметов Нагимэ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ахметов Рахимжан

Мать ребёнка: Ахметова Мершидэ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ахметов Фазылжан

Мать ребёнка: Ахметова Мершидэ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ахметов Гарибжан

Мать ребёнка: Ахметова Мершидэ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ахметов Шаехжан

Мать ребёнка: Ахметова Мершидэ

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ахметова Мершидэ

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Ибрагимова (Ахметова) Гульжихан

Мать ребёнка: Ахметова Мершидэ

Смерть
1984

Мы используем куки для улучшения работы сайта.