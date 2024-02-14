Ахметов Шакиржан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1984
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ахметов Габдрахман
Мать: Ахметов Нагимэ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ахметов Рахимжан
Мать ребёнка: Ахметова Мершидэ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ахметов Фазылжан
Мать ребёнка: Ахметова Мершидэ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ахметов Гарибжан
Мать ребёнка: Ахметова Мершидэ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ахметов Шаехжан
Мать ребёнка: Ахметова Мершидэ
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ахметова Мершидэ
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Ибрагимова (Ахметова) Гульжихан
Мать ребёнка: Ахметова Мершидэ
Смерть
1984