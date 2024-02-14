Ахметова Мершидэ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ахметов Рахимжан
Отец ребёнка: Ахметов Шакиржан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ахметов Фазылжан
Отец ребёнка: Ахметов Шакиржан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ахметов Гарибжан
Отец ребёнка: Ахметов Шакиржан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ахметов Шаехжан
Отец ребёнка: Ахметов Шакиржан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ахметов Шакиржан
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Ибрагимова (Ахметова) Гульжихан
Отец ребёнка: Ахметов Шакиржан
Смерть
1990