Ахметова Мершидэ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахметова Мершидэ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1990

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ахметов Рахимжан

Отец ребёнка: Ахметов Шакиржан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ахметов Фазылжан

Отец ребёнка: Ахметов Шакиржан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ахметов Гарибжан

Отец ребёнка: Ахметов Шакиржан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ахметов Шаехжан

Отец ребёнка: Ахметов Шакиржан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ахметов Шакиржан

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Ибрагимова (Ахметова) Гульжихан

Отец ребёнка: Ахметов Шакиржан

Смерть
1990

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