Немченко (Завилейская) Зиновья Малафеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Немченко (Завилейская) Зиновья Малафеевна

Место рождения

Коробово, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: Завилейский Малафей Евстафьевич

Мать: Завилейская Евгения Авксентьевна

Коробово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
25.01.1876 ст.

Муж: Немченко Карп Иванович

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.12.1877 ст.

Дочь: Немченко Екатерина Карповна

Отец ребёнка: Немченко Карп Иванович

Шамолово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
10.09.1882 ст.

Дочь: Левшова (Немченко) Наталья Карповна

Отец ребёнка: Немченко Карп Иванович

Шамолово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
10.01.1886 ст.

Дочь: Юринова (Немченко) Татьяна Карповна

Отец ребёнка: Немченко Карп Иванович

Шамолово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
05.10.1888 ст.

Дочь: Чернова (Немченко) Ефросинья Карповна

Отец ребёнка: Немченко Карп Иванович

Шамолово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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