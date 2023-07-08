Немченко (Завилейская) Зиновья Малафеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857
Бракосочетание
25.01.1876 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.12.1877 ст.
Дочь: Немченко Екатерина Карповна
Отец ребёнка: Немченко Карп Иванович
Рождение ребёнка
10.09.1882 ст.
Дочь: Левшова (Немченко) Наталья Карповна
Отец ребёнка: Немченко Карп Иванович
Рождение ребёнка
10.01.1886 ст.
Дочь: Юринова (Немченко) Татьяна Карповна
Отец ребёнка: Немченко Карп Иванович
Рождение ребёнка
05.10.1888 ст.
Дочь: Чернова (Немченко) Ефросинья Карповна
Отец ребёнка: Немченко Карп Иванович
Смерть
Неизвестно