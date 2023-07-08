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Немченко Карп Иванович

Место рождения

Шамолово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: Немченко Иван Сергеевич

Мать: Немченко Ирина Петровна

Шамолово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
25.01.1876 ст.

Жена: Немченко (Завилейская) Зиновья Малафеевна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.12.1877 ст.

Дочь: Немченко Екатерина Карповна

Мать ребёнка: Немченко (Завилейская) Зиновья Малафеевна

Шамолово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
10.09.1882 ст.

Дочь: Левшова (Немченко) Наталья Карповна

Мать ребёнка: Немченко (Завилейская) Зиновья Малафеевна

Шамолово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
10.01.1886 ст.

Дочь: Юринова (Немченко) Татьяна Карповна

Мать ребёнка: Немченко (Завилейская) Зиновья Малафеевна

Шамолово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
05.10.1888 ст.

Дочь: Чернова (Немченко) Ефросинья Карповна

Мать ребёнка: Немченко (Завилейская) Зиновья Малафеевна

Шамолово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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