Немченко Карп Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855
Отец: Немченко Иван Сергеевич
Мать: Немченко Ирина Петровна
Бракосочетание
25.01.1876 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.12.1877 ст.
Дочь: Немченко Екатерина Карповна
Мать ребёнка: Немченко (Завилейская) Зиновья Малафеевна
Рождение ребёнка
10.09.1882 ст.
Дочь: Левшова (Немченко) Наталья Карповна
Мать ребёнка: Немченко (Завилейская) Зиновья Малафеевна
Рождение ребёнка
10.01.1886 ст.
Дочь: Юринова (Немченко) Татьяна Карповна
Мать ребёнка: Немченко (Завилейская) Зиновья Малафеевна
Рождение ребёнка
05.10.1888 ст.
Дочь: Чернова (Немченко) Ефросинья Карповна
Мать ребёнка: Немченко (Завилейская) Зиновья Малафеевна
Смерть
Неизвестно