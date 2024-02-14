(Каримова) Банат Хамитовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Каримова) Банат Хамитовна

Место рождения

д.Зяк- Ишметово Куюргазинского района БАССР

Дата рождения

1919

Дата смерти

2011

Пол

Женский

Отец

1878 г.р.

Мать

1883 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Каримов Хамит (Габдельхамит) Габдельхаликович

Мать: Каримова (Рахимова) Газиза Салахетдиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Миннигали

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Миннигали

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Миннигали

Смерть
2011
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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