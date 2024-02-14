(Каримова) Банат Хамитовна
Место рожденияд.Зяк- Ишметово Куюргазинского района БАССР
Дата рождения1919
Дата смерти2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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- СобытияСобытия
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- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
2011
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно