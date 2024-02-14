Каримов Хамит (Габдельхамит) Габдельхаликович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каримов Хамит (Габдельхамит) Габдельхаликович

Место рождения

д.Зяк-Ишметово Бурзянская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния

Дата рождения

1878

Дата смерти

1940

Пол

Мужской

Отец

1828 г.р.

Мать

Не указана

Дети

1914 г.р.
1919 г.р.
1925 г.р.
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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Каримов Габдельхалик Абделькаримович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Абсалямова (Каримова) Хаят (Умырхаят) Хамитовна

Мать ребёнка: Каримова (Рахимова) Газиза Салахетдиновна

Рождение ребёнка
1919

Дочь: (Каримова) Банат Хамитовна

Мать ребёнка: Каримова (Рахимова) Газиза Салахетдиновна

Рождение ребёнка
1925

Дочь: (Каримова) Закия Хамитовна

Мать ребёнка: Каримова (Рахимова) Газиза Салахетдиновна

Рождение ребёнка
07.05.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Каримова (Рахимова) Газиза Салахетдиновна

Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Каримова (Рахимова) Газиза Салахетдиновна

Смерть
1940
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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