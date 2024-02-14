Каримов Хамит (Габдельхамит) Габдельхаликович
Место рожденияд.Зяк-Ишметово Бурзянская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
Дата рождения1878
Дата смерти1940
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Каримов Габдельхалик Абделькаримович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Абсалямова (Каримова) Хаят (Умырхаят) Хамитовна
Мать ребёнка: Каримова (Рахимова) Газиза Салахетдиновна
Рождение ребёнка
1919
Дочь: (Каримова) Банат Хамитовна
Мать ребёнка: Каримова (Рахимова) Газиза Салахетдиновна
Рождение ребёнка
1925
Дочь: (Каримова) Закия Хамитовна
Мать ребёнка: Каримова (Рахимова) Газиза Салахетдиновна
Рождение ребёнка
07.05.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Каримова (Рахимова) Газиза Салахетдиновна
Рождение ребёнка
1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Каримова (Рахимова) Газиза Салахетдиновна
Смерть
1940
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно