Кабылов Мухаметгали Мухамедьянов
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Кабулов Мухамедьян Кармышев
Мать: Алмабика
Работа или профессия
1853
Урядник, переводчик на Хивинской границе | Должность: Урядник, переводчик на Хивинской границе
Работа или профессия
Неизвестно
Урядник, переводчик на Хивинской границе
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно