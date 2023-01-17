Кабылов Мухаметгали Мухамедьянов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кабылов Мухаметгали Мухамедьянов

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Место рождения

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1789 г.р.

Мать

1804 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Кабулов Мухамедьян Кармышев

Мать: Алмабика

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Работа или профессия
1853
Урядник, переводчик на Хивинской границе | Должность: Урядник, переводчик на Хивинской границе
Работа или профессия
Неизвестно
Урядник, переводчик на Хивинской границе
Место жительства
Неизвестно
Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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