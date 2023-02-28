Кабылов Мухаметсалих Мухамедьянов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кабылов Мухаметсалих Мухамедьянов

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Место рождения

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Кабулов Мухамедьян Кармышев

Мать: Бязи

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Кабылова Гафифа Мухаметсалихова

Мать ребёнка: Алмакай

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.10.1842

Сын: Кабылов Динмухамет Мухаметсалихов

Мать ребёнка: Хабикай

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Кабылова Хадиса Мухаметсалихова

Мать ребёнка: Алмакай

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.04.1845

Сын: Кабылов Нурмухамет Мухаметсалихов

Мать ребёнка: Хабикай

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.11.1847

Сын: Кабылов Шагимардан Мухаметсалихов

Мать ребёнка: Алмакай

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.11.1847

Сын: Кабылов Мухаметзариф Мухаметсалихов

Мать ребёнка: Хабикай

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.12.1849

Сын: Кабылов Мухаметкарим Мухаметсалихов

Мать ребёнка: Хабикай

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Работа или профессия
1850
Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Урядник | Должность: Урядник
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Кабылова Шамсинур Мухаметсалихова

Мать ребёнка: Галимзада

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Работа или профессия
1859
Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Зауряд-хорунжий и юртовый старшина юрты №3 | Должность: Зауряд-хорунжий и юртовый старшина юрты №3
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хабикай

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галимзада

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алмакай

Работа или профессия
Неизвестно
Зауряд-хорунжий и юртовый старшина юрты №3
Место жительства
Неизвестно
Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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