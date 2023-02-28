Кабылов Мухаметсалих Мухамедьянов
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Кабулов Мухамедьян Кармышев
Мать: Бязи
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Кабылова Гафифа Мухаметсалихова
Мать ребёнка: Алмакай
Рождение ребёнка
05.10.1842
Сын: Кабылов Динмухамет Мухаметсалихов
Мать ребёнка: Хабикай
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Кабылова Хадиса Мухаметсалихова
Мать ребёнка: Алмакай
Рождение ребёнка
15.04.1845
Сын: Кабылов Нурмухамет Мухаметсалихов
Мать ребёнка: Хабикай
Рождение ребёнка
02.11.1847
Сын: Кабылов Шагимардан Мухаметсалихов
Мать ребёнка: Алмакай
Рождение ребёнка
09.11.1847
Сын: Кабылов Мухаметзариф Мухаметсалихов
Мать ребёнка: Хабикай
Рождение ребёнка
13.12.1849
Сын: Кабылов Мухаметкарим Мухаметсалихов
Мать ребёнка: Хабикай
Работа или профессия
1850
Урядник | Должность: Урядник
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Кабылова Шамсинур Мухаметсалихова
Мать ребёнка: Галимзада
Работа или профессия
1859
Зауряд-хорунжий и юртовый старшина юрты №3 | Должность: Зауряд-хорунжий и юртовый старшина юрты №3
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хабикай
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Галимзада
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алмакай
Работа или профессия
Неизвестно
Зауряд-хорунжий и юртовый старшина юрты №3
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно