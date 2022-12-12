Алмабика
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Сын: Кабылов Жумадил (Юмадил) Мухамедьянов
Отец ребёнка: Кабулов Мухамедьян Кармышев
Рождение ребёнка
1834
Сын: Кабылов Мухаметгали Мухамедьянов
Отец ребёнка: Кабулов Мухамедьян Кармышев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно