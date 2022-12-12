Алмабика — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алмабика

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Кабылов Жумадил (Юмадил) Мухамедьянов

Отец ребёнка: Кабулов Мухамедьян Кармышев

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1834

Сын: Кабылов Мухаметгали Мухамедьянов

Отец ребёнка: Кабулов Мухамедьян Кармышев

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кабулов Мухамедьян Кармышев

Место жительства
Неизвестно
Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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