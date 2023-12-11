(Паршаков) Аврора — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Паршаков) Аврора

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1907 г.р.

Мать

1911 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Паршаков Федор

Мать: Паршакова Анна

Смерть
Неизвестно
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