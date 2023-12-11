Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
(Паршаков) Аврора
(Паршаков) Аврора
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1935
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Паршаков Федор
1907 г.р.
Мать
Паршакова (Синицына) Анна
1911 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ММ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Отец:
Паршаков Федор
Мать:
Паршакова Анна
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия