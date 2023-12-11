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Паршакова (Синицына) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Синицин Михаил

Мать: Синицина Варвара

Рождение ребёнка
07.09.1935

Сын: Паршаков Геннадий

Отец ребёнка: Паршаков Федор

читинская область
Рождение ребёнка
1935

Дочь: Аврора

Отец ребёнка: Паршаков Федор

Рождение ребёнка
23.08.1938

Сын: Паршаков Станислав

Отец ребёнка: Паршаков Федор

Рождение ребёнка
28.03.1940

Сын: Паршаков Михаил

Отец ребёнка: Паршаков Федор

Иловля, Иловлинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1946

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: Паршаков Федор

Рождение ребёнка
1952

Дочь: Эльвира

Отец ребёнка: Паршаков Федор

Рождение ребёнка
1956

Сын: Паршаков Юрий

Отец ребёнка: Паршаков Федор

Смерть
Неизвестно
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