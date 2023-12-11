Паршакова (Синицына) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Синицин Михаил
Мать: Синицина Варвара
Рождение ребёнка
07.09.1935
Сын: Паршаков Геннадий
Отец ребёнка: Паршаков Федор
читинская область
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Аврора
Отец ребёнка: Паршаков Федор
Рождение ребёнка
23.08.1938
Сын: Паршаков Станислав
Отец ребёнка: Паршаков Федор
Рождение ребёнка
28.03.1940
Сын: Паршаков Михаил
Отец ребёнка: Паршаков Федор
Иловля, Иловлинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: Паршаков Федор
Рождение ребёнка
1952
Дочь: Эльвира
Отец ребёнка: Паршаков Федор
Рождение ребёнка
1956
Сын: Паршаков Юрий
Отец ребёнка: Паршаков Федор
Смерть
Неизвестно