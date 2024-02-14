Митина (Митин) Марфа Ануфриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смерти1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Митин Сергей Матвеевич
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Митина (Митин) Любовь Сергеевна
Отец ребёнка: Митин Сергей Матвеевич
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Митин Сергей Матвеевич
Смерть
1953