Митин Григорий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти1946
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.01.1933
Сын: Митин Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Митина (Байкова) Фекла Петровна
Рождение ребёнка
1954
Дочь: (Антонова) Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Митина (Байкова) Фекла Петровна
Похороны
Неизвестно