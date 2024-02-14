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Митин Григорий Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

1946

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Митин Сергей Матвеевич

Мать: Митина (Митин) Марфа Ануфриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Митина (Байкова) Фекла Петровна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.01.1933

Сын: Митин Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Митина (Байкова) Фекла Петровна

Смерть
1946
Рождение ребёнка
1954

Дочь: (Антонова) Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Митина (Байкова) Фекла Петровна

Похороны
Неизвестно

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