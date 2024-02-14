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Митин Николай Сергеевич

Место рождения

с. Давыдово Касимовский уезд, Рязанской волости

Дата рождения

1896

Дата смерти

1972

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Митин Сергей Матвеевич

Мать: Митина (Митин) Марфа Ануфриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Митина (Прохорова) Василиса Григорьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Председатель Совета народных депутатов Тумского района
Рождение ребёнка
1920

Дочь: (Митина) Анна Николаевна

Мать ребёнка: Митина (Прохорова) Василиса Григорьевна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Митин Николай Николаевич

Мать ребёнка: Митина (Прохорова) Василиса Григорьевна

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Некрасова (Митина) Нина Николаевна

Мать ребёнка: Митина (Прохорова) Василиса Григорьевна

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Мильнер (Митин) Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Митина (Прохорова) Василиса Григорьевна

Смерть
1972

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