Митин Николай Сергеевич
Место рожденияс. Давыдово Касимовский уезд, Рязанской волости
Дата рождения1896
Дата смерти1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Председатель Совета народных депутатов Тумского района
Рождение ребёнка
1920
Дочь: (Митина) Анна Николаевна
Мать ребёнка: Митина (Прохорова) Василиса Григорьевна
Рождение ребёнка
1923
Мать ребёнка: Митина (Прохорова) Василиса Григорьевна
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Некрасова (Митина) Нина Николаевна
Мать ребёнка: Митина (Прохорова) Василиса Григорьевна
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Мильнер (Митин) Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Митина (Прохорова) Василиса Григорьевна
Смерть
1972