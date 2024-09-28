Басков Вячеслав Иванович
Место рождения
Дата рождения1925
Дата смерти1995
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.06.1961
Сын: Басков Николай Вячеславович
Мать ребёнка: Баскова (Григорьева) Людмила Алексеевна
Рождение ребёнка
26.04.1963
Дочь: Изюмова (Баскова) Наталья Вячеславовна
Мать ребёнка: Баскова (Григорьева) Людмила Алексеевна
Смерть
1995