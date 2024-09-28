Басков Вячеслав Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБасков Вячеслав Иванович

Басков Вячеслав Иванович

Место рождения

Кадуй, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1925

Дата смерти

1995

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Басков Иван Алексеевич

Мать: Баскова (Милоситова) Мария Герасимовна

Кадуй, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баскова (Григорьева) Людмила Алексеевна

Рождение ребёнка
18.06.1961

Сын: Басков Николай Вячеславович

Мать ребёнка: Баскова (Григорьева) Людмила Алексеевна

Андогский, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.04.1963

Дочь: Изюмова (Баскова) Наталья Вячеславовна

Мать ребёнка: Баскова (Григорьева) Людмила Алексеевна

Андогский, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1995

Мы используем куки для улучшения работы сайта.