Синцов Василий Семенов
Место рождения
Дата рождения1720
Дата смертиПосле 1764
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: Синцов Симон Фёдорович
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Лузянина Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Бояринцева Марфа Дмитриевна
Рождение ребёнка
1743
Мать ребёнка: Бояринцева Марфа Дмитриевна
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: Бояринцева Марфа Дмитриевна
Рождение ребёнка
1750
Мать ребёнка: Бояринцева Марфа Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1764