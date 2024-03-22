Синцов Василий Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСинцов Василий Семенов

Синцов Василий Семенов

Место рождения

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1720

Дата смерти

После 1764

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: Синцов Симон Фёдорович

Мать: не указана

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1743

Дочь: Лузянина Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Бояринцева Марфа Дмитриевна

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1743

Сын: Синцов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Бояринцева Марфа Дмитриевна

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1749

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Бояринцева Марфа Дмитриевна

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1750

Сын: Синцов Пётр Васильевич

Мать ребёнка: Бояринцева Марфа Дмитриевна

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бояринцева Марфа Дмитриевна

Место жительства
Неизвестно
Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1764
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close