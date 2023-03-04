Бояринцева (Синцова) Марфа Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смертиПосле 1764
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Лузянина Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Синцов Василий Семенов
Рождение ребёнка
1743
Отец ребёнка: Синцов Василий Семенов
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Синцов Василий Семенов
Рождение ребёнка
1750
Отец ребёнка: Синцов Василий Семенов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1764