Бояринцева (Синцова) Марфа Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бояринцева (Синцова) Марфа Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

После 1764

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1743

Дочь: Лузянина Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Синцов Василий Семенов

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1743

Сын: Синцов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Синцов Василий Семенов

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1749

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Синцов Василий Семенов

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1750

Сын: Синцов Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Синцов Василий Семенов

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синцов Василий Семенов

Смерть
После 1764
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