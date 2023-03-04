Синцов Симон Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синцов Симон Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1680

Дата смерти

1748

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680

Отец: Синцов Фёдор Потапович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1718

Сын: Синцов Игнат Семенов

Мать ребёнка: не указана

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1720

Сын: Синцов Василий Семенов

Мать ребёнка: не указана

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1723

Дочь: Решетова Пелагея Симонова

Мать ребёнка: не указана

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1724

Сын: Синцов Никита Семенов

Мать ребёнка: не указана

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1733

Дочь: Репина Васса Симонова

Мать ребёнка: не указана

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
1748
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