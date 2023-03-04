Синцов Симон Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1680
Дата смерти1748
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680
Отец: Синцов Фёдор Потапович
Рождение ребёнка
1718
Сын: Синцов Игнат Семенов
Рождение ребёнка
1720
Рождение ребёнка
1723
Дочь: Решетова Пелагея Симонова
Рождение ребёнка
1724
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Репина Васса Симонова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1748