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Синцов Никита Семенов

Место рождения

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1724

Дата смерти

После 1764

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: Синцов Симон Фёдорович

Мать: не указана

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1748

Дочь: Матрона Никитина

Мать ребёнка: Хохлова Софья Осиповна

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1758

Сын: Синцов Афанасий Никитин

Мать ребёнка: Хохлова Софья Осиповна

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1761

Сын: Синцов Иван Никитин

Мать ребёнка: Хохлова Софья Осиповна

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Матрона Никитина

Мать ребёнка: Хохлова Софья Осиповна

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хохлова Софья Осиповна

Место жительства
Неизвестно
Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1764
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