Синцов Никита Семенов
Место рождения
Дата рождения1724
Дата смертиПосле 1764
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: Синцов Симон Фёдорович
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Матрона Никитина
Мать ребёнка: Хохлова Софья Осиповна
Рождение ребёнка
1758
Мать ребёнка: Хохлова Софья Осиповна
Рождение ребёнка
1761
Сын: Синцов Иван Никитин
Мать ребёнка: Хохлова Софья Осиповна
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Матрона Никитина
Мать ребёнка: Хохлова Софья Осиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хохлова Софья Осиповна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1764