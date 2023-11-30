Хохлова (Синцова) Софья Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХохлова (Синцова) Софья Осиповна

Хохлова (Синцова) Софья Осиповна

Место рождения

Малые Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1739

Дата смерти

После 1764

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: Хохлов Осип Борисович

Мать: Хохлова Пелагея Никифоровна

Малые Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1748

Дочь: Матрона Никитина

Отец ребёнка: Синцов Никита Семенов

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1758

Сын: Синцов Афанасий Никитин

Отец ребёнка: Синцов Никита Семенов

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1761

Сын: Синцов Иван Никитин

Отец ребёнка: Синцов Никита Семенов

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Матрона Никитина

Отец ребёнка: Синцов Никита Семенов

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синцов Никита Семенов

Место жительства
Неизвестно
Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1764
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close