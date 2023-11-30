Хохлова (Синцова) Софья Осиповна
Место рождения
Дата рождения1739
Дата смертиПосле 1764
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: Хохлов Осип Борисович
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Матрона Никитина
Отец ребёнка: Синцов Никита Семенов
Рождение ребёнка
1758
Отец ребёнка: Синцов Никита Семенов
Рождение ребёнка
1761
Сын: Синцов Иван Никитин
Отец ребёнка: Синцов Никита Семенов
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Матрона Никитина
Отец ребёнка: Синцов Никита Семенов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1764