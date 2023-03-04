Хохлова (Тырышкина) Пелагея Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1724
Дата смертиПосле 1764
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1728
Отец ребёнка: Хохлов Осип Борисович
Рождение ребёнка
1739
Дочь: Хохлова Софья Осиповна
Отец ребёнка: Хохлов Осип Борисович
Рождение ребёнка
1740
Отец ребёнка: Хохлов Осип Борисович
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Параскева Осиповна
Отец ребёнка: Хохлов Осип Борисович
Рождение ребёнка
1764
Сын: Хохлов Яков Осипович
Отец ребёнка: Хохлов Осип Борисович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1764