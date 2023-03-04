Хохлова (Тырышкина) Пелагея Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хохлова (Тырышкина) Пелагея Никифоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1724

Дата смерти

После 1764

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1728

Сын: Хохлов Степан Осипович

Отец ребёнка: Хохлов Осип Борисович

Малые Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1739

Дочь: Хохлова Софья Осиповна

Отец ребёнка: Хохлов Осип Борисович

Малые Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1740

Сын: Хохлов Фёдор Осипович

Отец ребёнка: Хохлов Осип Борисович

Малые Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Параскева Осиповна

Отец ребёнка: Хохлов Осип Борисович

Малые Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Хохлов Яков Осипович

Отец ребёнка: Хохлов Осип Борисович

Малые Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хохлов Осип Борисович

Место жительства
Неизвестно
Малые Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1764
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