Просолупова Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.04.1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1967
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.?.1989
Муж: Просолупов Эдуард
Рождение ребёнка
27.09.1990
Дочь: Яна
Отец ребёнка: Просолупов Эдуард
Рождение ребёнка
04.04.1994
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Просолупов Эдуард
Рождение ребёнка
19.02.2007
Сын: Просолупов Роман
Отец ребёнка: Просолупов Эдуард