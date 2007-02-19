Просолупова Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Просолупова Ольга

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.04.1967

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1967 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1967

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.?.1989

Муж: Просолупов Эдуард

Рождение ребёнка
27.09.1990

Дочь: Яна

Отец ребёнка: Просолупов Эдуард

Рождение ребёнка
04.04.1994

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Просолупов Эдуард

Рождение ребёнка
19.02.2007

Сын: Просолупов Роман

Отец ребёнка: Просолупов Эдуард

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