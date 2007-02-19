Просолупов Роман — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Просолупов Роман

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.02.2007

Пол

Мужской

Отец

1967 г.р.

Мать

1967 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.2007

Отец: Просолупов Эдуард

Мать: Просолупова Ольга

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