Просолупов Эдуард
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.07.1967
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1967
Отец: Просолупов Юрий
Мать: Просолупова Галина
Бракосочетание
09.?.1989
Жена: Просолупова Ольга
Рождение ребёнка
27.09.1990
Дочь: Яна
Мать ребёнка: Просолупова Ольга
Рождение ребёнка
04.04.1994
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Просолупова Ольга
Рождение ребёнка
19.02.2007
Сын: Просолупов Роман
Мать ребёнка: Просолупова Ольга