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Потапкин Михаил Петрович

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Место рождения

Кресты, Захаровский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Кресты, Захаровский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
16.03.1901 ст.

Сын: Потапкин Алексей Михаилович

Мать ребёнка: Потапкина Евдокия Федоровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1904 ст.

Сын: Потапкин Николай Михайлович

Мать ребёнка: Потапкина Евдокия Федоровна

Кресты, Захаровский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1905 ст.

Сын: Потапкин Федор Михайлович

Мать ребёнка: Потапкина Евдокия Федоровна

Кресты, Захаровский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
20.10.1907 ст.

Дочь: Теннисон Елизавета Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Кресты, Захаровский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1913 ст.

Дочь: Потапкина Клавдия Михайловна

Мать ребёнка: Потапкина Евдокия Федоровна

Кресты, Захаровский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маркелова Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Потапкина Евдокия Федоровна

Кресты, Захаровский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Потапкина Евдокия Федоровна

Кресты, Захаровский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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