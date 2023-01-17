Потапкина (Каптелова - Конькова) Евдокия Федоровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.03.1901 ст.
Сын: Потапкин Алексей Михаилович
Отец ребёнка: Потапкин Михаил Петрович
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1904 ст.
Сын: Потапкин Николай Михайлович
Отец ребёнка: Потапкин Михаил Петрович
Рождение ребёнка
1905 ст.
Сын: Потапкин Федор Михайлович
Отец ребёнка: Потапкин Михаил Петрович
Рождение ребёнка
1913 ст.
Дочь: Потапкина Клавдия Михайловна
Отец ребёнка: Потапкин Михаил Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маркелова Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Потапкин Михаил Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно