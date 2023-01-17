Потапкина (Каптелова - Конькова) Евдокия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потапкина (Каптелова - Конькова) Евдокия Федоровна

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Место рождения

Плахино, Захаровский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Плахино, Захаровский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
16.03.1901 ст.

Сын: Потапкин Алексей Михаилович

Отец ребёнка: Потапкин Михаил Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1904 ст.

Сын: Потапкин Николай Михайлович

Отец ребёнка: Потапкин Михаил Петрович

Кресты, Захаровский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1905 ст.

Сын: Потапкин Федор Михайлович

Отец ребёнка: Потапкин Михаил Петрович

Кресты, Захаровский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1913 ст.

Дочь: Потапкина Клавдия Михайловна

Отец ребёнка: Потапкин Михаил Петрович

Кресты, Захаровский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маркелова Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Потапкин Михаил Петрович

Кресты, Захаровский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потапкин Михаил Петрович

Кресты, Захаровский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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