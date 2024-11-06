Шорина Анастасия Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смерти10.02.1911
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.11.1890
Рождение ребёнка
19.12.1891
Дочь: Родионова Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Родионов Петр Иванович 2
Рождение ребёнка
13.10.1896
Рождение ребёнка
06.10.1897
Отец ребёнка: Родионов Петр Иванович 2
Рождение ребёнка
19.10.1898
Отец ребёнка: Родионов Петр Иванович 2
Рождение ребёнка
Около 20.04.1901
Отец ребёнка: Родионов Петр Иванович 2
Рождение ребёнка
20.06.1902
Дочь: Родионова Агрипина Петровна
Отец ребёнка: Родионов Петр Иванович 2
Рождение ребёнка
15.02.1904
Дочь: Родионова Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Родионов Петр Иванович 2
Рождение ребёнка
16.11.1906
Дочь: Родионова Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Родионов Петр Иванович 2
Рождение ребёнка
27.02.1908
Дочь: Родионова Клавдия Петровна
Отец ребёнка: Родионов Петр Иванович 2
Рождение ребёнка
27.01.1911
Отец ребёнка: Родионов Петр Иванович 2
Смерть
10.02.1911
Рождение ребёнка
17.11.1999