Шорина Анастасия Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шорина Анастасия Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

10.02.1911

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Родионов Петр Иванович 2

Рождение ребёнка
22.11.1890

Сын: Родионов Михаил Петрович

Отец ребёнка: Родионов Петр Иванович 2

Рождение ребёнка
19.12.1891

Дочь: Родионова Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Родионов Петр Иванович 2

Рождение ребёнка
13.10.1896

Сын: Родионов Михаил Петрович

Отец ребёнка: Родионов Петр Иванович 2

Рождение ребёнка
06.10.1897

Сын: Родионов Андрей Петрович

Отец ребёнка: Родионов Петр Иванович 2

Рождение ребёнка
19.10.1898

Сын: Родионов Иван Петрович

Отец ребёнка: Родионов Петр Иванович 2

Рождение ребёнка
Около 20.04.1901

Сын: Родионов ФЕДОР ПЕТРОВИЧ

Отец ребёнка: Родионов Петр Иванович 2

Рождение ребёнка
20.06.1902

Дочь: Родионова Агрипина Петровна

Отец ребёнка: Родионов Петр Иванович 2

Рождение ребёнка
15.02.1904

Дочь: Родионова Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Родионов Петр Иванович 2

Рождение ребёнка
16.11.1906

Дочь: Родионова Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Родионов Петр Иванович 2

Рождение ребёнка
27.02.1908

Дочь: Родионова Клавдия Петровна

Отец ребёнка: Родионов Петр Иванович 2

Рождение ребёнка
27.01.1911

Сын: Родионов Виктор Петрович

Отец ребёнка: Родионов Петр Иванович 2

Смерть
10.02.1911
Рождение ребёнка
17.11.1999

Сын: Родионов Михаил Петрович

Отец ребёнка: Родионов Петр Иванович 2

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