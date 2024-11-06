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Родионов Андрей Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.10.1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1897

Отец: Родионов Петр Иванович 2

Мать: Шорина Анастасия Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Родионова МАРИЯ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Родионов АНАТОЛИЙ АНДРЕЕВИЧ

Мать ребёнка: Родионова МАРИЯ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Родионова ТАМАРА АНДРЕЕВНА

Мать ребёнка: Родионова МАРИЯ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Родионова ВЕРА АНДРЕЕВНА

Мать ребёнка: Родионова МАРИЯ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Родионов ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ

Мать ребёнка: Родионова МАРИЯ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Родионов ВАЛЕНТИН АНДРЕЕВИЧ

Мать ребёнка: Родионова МАРИЯ

Смерть
Неизвестно

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