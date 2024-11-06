Родионов Андрей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.10.1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1897
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Родионова МАРИЯ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Родионов АНАТОЛИЙ АНДРЕЕВИЧ
Мать ребёнка: Родионова МАРИЯ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Родионова ТАМАРА АНДРЕЕВНА
Мать ребёнка: Родионова МАРИЯ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Родионова ВЕРА АНДРЕЕВНА
Мать ребёнка: Родионова МАРИЯ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Родионова МАРИЯ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Родионов ВАЛЕНТИН АНДРЕЕВИЧ
Мать ребёнка: Родионова МАРИЯ
Смерть
Неизвестно