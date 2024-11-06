Родионов Петр Иванович 2
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Родионов Иван Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гарамова Анна Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.11.1890
Рождение ребёнка
19.12.1891
Дочь: Родионова Анастасия Петровна
Мать ребёнка: Шорина Анастасия Михайлова
Рождение ребёнка
13.10.1896
Рождение ребёнка
06.10.1897
Мать ребёнка: Шорина Анастасия Михайлова
Рождение ребёнка
19.10.1898
Мать ребёнка: Шорина Анастасия Михайлова
Рождение ребёнка
Около 20.04.1901
Мать ребёнка: Шорина Анастасия Михайлова
Рождение ребёнка
20.06.1902
Дочь: Родионова Агрипина Петровна
Мать ребёнка: Шорина Анастасия Михайлова
Рождение ребёнка
15.02.1904
Дочь: Родионова Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Шорина Анастасия Михайлова
Рождение ребёнка
16.11.1906
Дочь: Родионова Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Шорина Анастасия Михайлова
Рождение ребёнка
27.02.1908
Дочь: Родионова Клавдия Петровна
Мать ребёнка: Шорина Анастасия Михайлова
Рождение ребёнка
27.01.1911
Мать ребёнка: Шорина Анастасия Михайлова
Рождение ребёнка
17.11.1999
Смерть
Неизвестно