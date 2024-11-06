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Родионов Петр Иванович 2

Место рождения

Барышская Слобода, Сурский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Родионов Иван Петрович

Мать: Камчихина Наталья Сергеева

Барышская Слобода, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гарамова Анна Андреева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шорина Анастасия Михайлова

Рождение ребёнка
22.11.1890

Сын: Родионов Михаил Петрович

Мать ребёнка: Шорина Анастасия Михайлова

Рождение ребёнка
19.12.1891

Дочь: Родионова Анастасия Петровна

Мать ребёнка: Шорина Анастасия Михайлова

Рождение ребёнка
13.10.1896

Сын: Родионов Михаил Петрович

Мать ребёнка: Шорина Анастасия Михайлова

Рождение ребёнка
06.10.1897

Сын: Родионов Андрей Петрович

Мать ребёнка: Шорина Анастасия Михайлова

Рождение ребёнка
19.10.1898

Сын: Родионов Иван Петрович

Мать ребёнка: Шорина Анастасия Михайлова

Рождение ребёнка
Около 20.04.1901

Сын: Родионов ФЕДОР ПЕТРОВИЧ

Мать ребёнка: Шорина Анастасия Михайлова

Рождение ребёнка
20.06.1902

Дочь: Родионова Агрипина Петровна

Мать ребёнка: Шорина Анастасия Михайлова

Рождение ребёнка
15.02.1904

Дочь: Родионова Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Шорина Анастасия Михайлова

Рождение ребёнка
16.11.1906

Дочь: Родионова Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Шорина Анастасия Михайлова

Рождение ребёнка
27.02.1908

Дочь: Родионова Клавдия Петровна

Мать ребёнка: Шорина Анастасия Михайлова

Рождение ребёнка
27.01.1911

Сын: Родионов Виктор Петрович

Мать ребёнка: Шорина Анастасия Михайлова

Рождение ребёнка
17.11.1999

Сын: Родионов Михаил Петрович

Мать ребёнка: Шорина Анастасия Михайлова

Смерть
Неизвестно

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