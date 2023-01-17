Калинин (Коншин) Дмитрий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинин (Коншин) Дмитрий Александрович

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Место рождения

Серпухов, Серпухов, Московская область

Дата рождения

26.10.1908

Дата смерти

09.01.1950

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1908

Отец: Коншин Александр Николаевич

Мать: Коншина Софья Дмитриевна

Серпухов, Серпухов, Московская область
Бракосочетание
1932

Жена: Калинина Лариса Алексеевна

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
?.01.1937

Дочь: Гладышева Лия Дмитриевна

Мать ребёнка: Калинина Лариса Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1946

Жена: Калинина Елена Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коншин Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Калинина Елена Николаевна

Смерть
09.01.1950
Москва, город федерального значения Москва
Гипертония почек.
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