Калинин (Коншин) Дмитрий Александрович
Место рождения
Дата рождения26.10.1908
Дата смерти09.01.1950
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1908
Бракосочетание
1932
Рождение ребёнка
?.01.1937
Дочь: Гладышева Лия Дмитриевна
Мать ребёнка: Калинина Лариса Алексеевна
Бракосочетание
1946
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коншин Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Калинина Елена Николаевна
Смерть
09.01.1950
Гипертония почек.