Гладышева (Калинина) Лия Дмитриевна
женский, родилась ?.01.1937, Москва, город федерального значения Москва
умерла ?.01.2002, Москва, город федерального значения Москва
ОтецКалинин (Коншин) Дмитрий Александрович26.10.1908 г.р.
МатьКалинина Лариса Алексеевна1910 г.р.
Супруги
Гладышев Юрий АлексеевичНеизвестно г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
?.01.1937
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.01.2002
Москва, город федерального значения Москва