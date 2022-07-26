Гладышева (Калинина) Лия Дмитриевна ?.01.1937 — найти родственников по фамилии на Familio

Гладышева (Калинина) Лия Дмитриевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась ?.01.1937, Москва, город федерального значения Москва

умерла ?.01.2002, Москва, город федерального значения Москва

Отец
Калинин (Коншин) Дмитрий Александрович26.10.1908 г.р.
Мать
Калинина Лариса Алексеевна1910 г.р.
Супруги
Гладышев Юрий АлексеевичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1937

Отец: Калинин (Коншин) Дмитрий Александрович

Мать: Калинина Лариса Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гладышев Юрий Алексеевич

Смерть
?.01.2002
Москва, город федерального значения Москва

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