Угланова (Мордвинова) Акилина Нефедовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Угланова (Мордвинова) Акилина Нефедовна

Место рождения

Медянка, Ординский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Около 1726

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1717 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1726

Отец: не указан

Мать: не указана

Медянка, Ординский муниципальный район, Пермский край
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 64 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Угланов Иван Степанович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 64 оборот
Рождение ребёнка
Около 1743

Дочь: Угланова Авдотья Ивановна

Отец ребёнка: Угланов Иван Степанович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 64 оборот
Рождение ребёнка
Около 1745

Сын: Угланов Стафей Иванович

Отец ребёнка: Угланов Иван Степанович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 64 оборот
Смерть
Неизвестно

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