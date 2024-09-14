Угланова (Мордвинова) Акилина Нефедовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1726
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1726
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 64 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 64 оборот
Рождение ребёнка
Около 1743
Дочь: Угланова Авдотья Ивановна
Отец ребёнка: Угланов Иван Степанович
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 64 оборот
Рождение ребёнка
Около 1745
Отец ребёнка: Угланов Иван Степанович
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 64 оборот
Смерть
Неизвестно