Грухина (Селезенева) Параскева Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Пелагея Кузьминишна
Отец ребёнка: Грухин Кузьма Петрович
Рождение ребёнка
1761
Сын: Грухин Иван Кузьмич
Отец ребёнка: Грухин Кузьма Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно