Грухина (Селезенева) Параскева Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грухина (Селезенева) Параскева Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1734 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Пелагея Кузьминишна

Отец ребёнка: Грухин Кузьма Петрович

Рождение ребёнка
1761

Сын: Грухин Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Грухин Кузьма Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грухин Кузьма Петрович

Смерть
Неизвестно
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