Грухин Кузьма Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГрухин Кузьма Петрович

Грухин Кузьма Петрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: Грухин Петр Иванович

Мать: Грухина Анна Емельяновна

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Пелагея Кузьминишна

Мать ребёнка: Грухина Параскева Егоровна

Рождение ребёнка
1761

Сын: Грухин Иван Кузьмич

Мать ребёнка: Грухина Параскева Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грухина Параскева Егоровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close