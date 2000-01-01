Грухин Кузьма Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1734
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: Грухин Петр Иванович
Мать: Грухина Анна Емельяновна
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Пелагея Кузьминишна
Мать ребёнка: Грухина Параскева Егоровна
Рождение ребёнка
1761
Сын: Грухин Иван Кузьмич
Мать ребёнка: Грухина Параскева Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно