Хохлова (Конышкина) Нина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хохлова (Конышкина) Нина Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.09.1929

Дата смерти

07.08.2003

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

Муж

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1929

Отец: Конышкин Яков Степанович

Мать: Щежина Татьяна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хохлов Алексей Романович

Рождение ребёнка
12.05.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хохлов Алексей Романович

Смерть
07.08.2003
Шостка, Сумська область

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