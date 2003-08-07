Хохлова (Конышкина) Нина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.09.1929
Дата смерти07.08.2003
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1929
Отец: Конышкин Яков Степанович
Мать: Щежина Татьяна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.05.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хохлов Алексей Романович
Смерть
07.08.2003
Шостка, Сумська область