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Конышкин Яков Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.10.1903

Дата смерти

После 19.12.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1903

Отец: Конышкин Степан Ермолаевич

Мать: Самарская Евдокия Никандровна

Бракосочетание
15.01.1923

Жена: Щежина Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
27.09.1929

Дочь: Хохлова Нина Яковлевна

Мать ребёнка: Щежина Татьяна Ивановна

Попал в плен (военное)
07.10.1941
Дорогобуж, Дорогобужский муниципальный район, Смоленская область
Конышкин Яков Степанович Рядовой, 1903, с.Кашпар, Место службы: -.-.1941 Приволжский РВК, Куйбышевская обл., Приволжский р-н Выбытие: Пропал без вести -.08.1941
Концлагерь
08.11.1941
19.12.1941 БЕРГЕН-БЕЛЬЗЕН, Stalag 311 (XI C), Bergen-Belsen
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лохова Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Щежина Татьяна Ивановна

Смерть
После 19.12.1941
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