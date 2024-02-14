Конышкин Яков Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.10.1903
Дата смертиПосле 19.12.1941
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1903
Бракосочетание
15.01.1923
Жена: Щежина Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
27.09.1929
Дочь: Хохлова Нина Яковлевна
Мать ребёнка: Щежина Татьяна Ивановна
Попал в плен (военное)
07.10.1941
Дорогобуж, Дорогобужский муниципальный район, Смоленская область
Конышкин Яков Степанович Рядовой, 1903, с.Кашпар, Место службы: -.-.1941 Приволжский РВК, Куйбышевская обл., Приволжский р-н Выбытие: Пропал без вести -.08.1941
Концлагерь
08.11.1941
19.12.1941 БЕРГЕН-БЕЛЬЗЕН, Stalag 311 (XI C), Bergen-Belsen
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лохова Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Щежина Татьяна Ивановна
Смерть
После 19.12.1941