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Бирюков Никита Иванов

Место рождения

Покровская слобода Тамбовский уезд

Дата рождения

1681

Дата смерти

1720

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1681

Отец: Бирюков Иван

Мать: не указана

Покровская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1704

Сын: Бирюков Андрей Никитин

Мать ребёнка: Бирюкова Агафья Григорьева

Покровская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1709

Сын: Бирюков Антон Никитин

Мать ребёнка: Бирюкова Агафья Григорьева

Покровская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1714

Дочь: Федосья

Мать ребёнка: Бирюкова Агафья Григорьева

Покровская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1715

Дочь: Агафья Никитина

Мать ребёнка: Бирюкова Агафья Григорьева

Покровская слобода Тамбовский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бирюкова Агафья Григорьева

Смерть
1720
Покровская слобода Тамбовский уезд
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