Бирюков Никита Иванов
Место рожденияПокровская слобода Тамбовский уезд
Дата рождения1681
Дата смерти1720
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1681
Отец: Бирюков Иван
Покровская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1704
Мать ребёнка: Бирюкова Агафья Григорьева
Покровская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1709
Мать ребёнка: Бирюкова Агафья Григорьева
Покровская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1714
Дочь: Федосья
Мать ребёнка: Бирюкова Агафья Григорьева
Покровская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1715
Дочь: Агафья Никитина
Мать ребёнка: Бирюкова Агафья Григорьева
Покровская слобода Тамбовский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1720
Покровская слобода Тамбовский уезд