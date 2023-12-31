Бирюкова Агафья Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1691
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1691
Отец: Григорий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1704
Отец ребёнка: Бирюков Никита Иванов
Рождение ребёнка
1709
Отец ребёнка: Бирюков Никита Иванов
Рождение ребёнка
1714
Дочь: (Бирюкова) Федосья
Отец ребёнка: Бирюков Никита Иванов
Рождение ребёнка
1715
Дочь: (Бирюкова) Агафья Никитина
Отец ребёнка: Бирюков Никита Иванов
Смерть
Неизвестно