Бирюкова Агафья Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бирюкова Агафья Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1691

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1691

Отец: Григорий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бирюков Никита Иванов

Рождение ребёнка
1704

Сын: Бирюков Андрей Никитин

Отец ребёнка: Бирюков Никита Иванов

Рождение ребёнка
1709

Сын: Бирюков Антон Никитин

Отец ребёнка: Бирюков Никита Иванов

Рождение ребёнка
1714

Дочь: (Бирюкова) Федосья

Отец ребёнка: Бирюков Никита Иванов

Рождение ребёнка
1715

Дочь: (Бирюкова) Агафья Никитина

Отец ребёнка: Бирюков Никита Иванов

Смерть
Неизвестно

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