Бирюков Андрей Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБирюков Андрей Никитин

Бирюков Андрей Никитин

Место рождения

Покровская слобода Тамбовский уезд

Дата рождения

1704

Дата смерти

1753

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704

Отец: Бирюков Никита Иванов

Мать: Бирюкова Агафья Григорьева

Покровская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1722

Сын: Бирюков Арефей Андреев

Мать ребёнка: не указана

Покровская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1727

Сын: Бирюков Филипп Андреев

Мать ребёнка: не указана

Покровская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1735

Сын: Бирюков Трифон Андреев

Мать ребёнка: не указана

Покровская слобода Тамбовский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1753
Покровская слобода Тамбовский уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close