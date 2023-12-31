Бирюков Андрей Никитин
Место рожденияПокровская слобода Тамбовский уезд
Дата рождения1704
Дата смерти1753
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704
Отец: Бирюков Никита Иванов
Покровская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1722
Покровская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1727
Покровская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1735
Покровская слобода Тамбовский уезд
Смерть
1753
Покровская слобода Тамбовский уезд