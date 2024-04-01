Бабаковский Филип Отставной Солдат Кр. Полуденной Анисимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смертиПосле 1801
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1766
Сын: Бабаковский Григорий Крест. Жиляковской Вол Филипов
Мать ребёнка: Бабаковская Анна Федорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ковалева Параскева Филипова
Мать ребёнка: Бабаковская Анна Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1801