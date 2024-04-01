Бабаковский Филип Отставной Солдат Кр. Полуденной Анисимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабаковский Филип Отставной Солдат Кр. Полуденной Анисимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

После 1801

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1766

Сын: Бабаковский Григорий Крест. Жиляковской Вол Филипов

Мать ребёнка: Бабаковская Анна Федорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковалева Параскева Филипова

Мать ребёнка: Бабаковская Анна Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабаковская Анна Федорова

Смерть
После 1801
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