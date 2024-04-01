Бабаковский Григорий Крест. Жиляковской Вол Филипов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабаковский Григорий Крест. Жиляковской Вол Филипов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

29.05.1837

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Бабаковский Филип Отставной Солдат Кр. Полуденной Анисимов

Мать: Бабаковская Анна Федорова

Рождение ребёнка
1795

Сын: Бабаковский Яков Григорьев

Мать ребёнка: Бабаковская Дарья Афанасьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабаковский Анисим Казак Р. Камышлова Григорьев

Мать ребёнка: Бабаковская Дарья Афанасьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабаковская Дарья Афанасьева

Смерть
29.05.1837
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
70 лет от горячки, уволенный казак
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