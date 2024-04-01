Бабаковский Григорий Крест. Жиляковской Вол Филипов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смерти29.05.1837
ПолМужской
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Рождение ребёнка
1795
Сын: Бабаковский Яков Григорьев
Мать ребёнка: Бабаковская Дарья Афанасьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бабаковский Анисим Казак Р. Камышлова Григорьев
Мать ребёнка: Бабаковская Дарья Афанасьева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.05.1837
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
70 лет от горячки, уволенный казак