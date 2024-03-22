Анна Миронова
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Бракосочетание
30.01.1898
Муж: Косьма Фёдоров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.01.1900
Дочь: Христина Косьмина
Отец ребёнка: Косьма Фёдоров
Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно