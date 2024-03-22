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Анна Миронова

Место рождения

Новицкия Старины, Силуяновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1878 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Новицкия Старины, Силуяновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
30.01.1898

Муж: Косьма Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.01.1900

Дочь: Христина Косьмина

Отец ребёнка: Косьма Фёдоров

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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