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Пономарёв Никифор Захарович

Место рождения

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Пономарёв Захар Иванович

Мать: ?

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Пономарёв Венедикт Никифорович

Мать ребёнка: Пономарёва Татьяна Давыдовна

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Пономарёв Пётр Никифорович

Мать ребёнка: Пономарёва Татьяна Давыдовна

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарёва Татьяна Давыдовна

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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