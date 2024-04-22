Пономарёв Никифор Захарович
Место рождения
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Пономарёв Захар Иванович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1821
Сын: Пономарёв Венедикт Никифорович
Мать ребёнка: Пономарёва Татьяна Давыдовна
Рождение ребёнка
1826
Сын: Пономарёв Пётр Никифорович
Мать ребёнка: Пономарёва Татьяна Давыдовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно