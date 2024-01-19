Пономарёв Пётр Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПономарёв Пётр Никифорович

Пономарёв Пётр Никифорович

Место рождения

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Пономарёв Никифор Захарович

Мать: Пономарёва Татьяна Давыдовна

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1851

Дочь: Секлетикия Петровна

Мать ребёнка: Пономарёва Анна Леонтьевна

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Пономарёв Андрей Петрович

Мать ребёнка: Пономарёва Анна Леонтьевна

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.06.1866

Дочь: Марфа Петровна

Мать ребёнка: Пономарёва Анна Леонтьевна

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пономарёв Платон Петрович?

Мать ребёнка: Пономарёва Анна Леонтьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарёва Анна Леонтьевна

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close