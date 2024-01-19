Пономарёв Пётр Никифорович
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Рождение ребёнка
Около 1851
Дочь: Секлетикия Петровна
Мать ребёнка: Пономарёва Анна Леонтьевна
Рождение ребёнка
1853
Сын: Пономарёв Андрей Петрович
Мать ребёнка: Пономарёва Анна Леонтьевна
Рождение ребёнка
27.06.1866
Дочь: Марфа Петровна
Мать ребёнка: Пономарёва Анна Леонтьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пономарёв Платон Петрович?
Мать ребёнка: Пономарёва Анна Леонтьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно