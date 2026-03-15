Аборина (Гусева) Александра Авксентиева 06.04.1909 — найти родственников по фамилии на Familio

Аборина (Гусева) Александра Авксентиева

Автор
ОА
Аборина О.

женский, родилась 06.04.1909, Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

умерла 16.03.1990, Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Отец
Гусев Авксентий Стефанович14.02.1874 г.р.
Мать
Гусева (Москвитина) Ефимия Петровна14.07.1875 г.р.
Супруги
Аборин (Аборин) Семен Алексеевич02.09.1907 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1909

Отец: Гусев Авксентий Стефанович

Мать: Гусева (Москвитина) Ефимия Петровна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аборин (Аборин) Семен Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
24.01.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аборин (Аборин) Семен Алексеевич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Смерть
16.03.1990
Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

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