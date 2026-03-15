Аборина (Гусева) Александра Авксентиева
женский, родилась 06.04.1909, Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
умерла 16.03.1990, Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
ОтецГусев Авксентий Стефанович14.02.1874 г.р.
МатьГусева (Москвитина) Ефимия Петровна14.07.1875 г.р.
Супруги
Аборин (Аборин) Семен Алексеевич02.09.1907 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1909
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.01.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Аборин (Аборин) Семен Алексеевич
Смерть
16.03.1990