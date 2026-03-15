Гусев Авксентий Стефанович
мужской, родился 14.02.1874, Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
умер Неизвестно
ОтецГусев Стефан Пахомович1844 ст. г.р.
МатьГусева (Попова) Дарья Ефимовна1843 г.р.
Супруги
Гусева (Москвитина) Ефимия Петровна14.07.1875 г.р.
Дети
Аборина (Гусева) Александра Авксентиева06.04.1909 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
14.02.1874
Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
25.10.1892
Рождение ребёнка
06.04.1909
Дочь: Аборина (Гусева) Александра Авксентиева
Мать ребёнка: Гусева (Москвитина) Ефимия Петровна
Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно