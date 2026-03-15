Гусев Авксентий Стефанович 14.02.1874 — найти родственников по фамилии на Familio

Гусев Авксентий Стефанович

Автор
ОА
Аборина О.

мужской, родился 14.02.1874, Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

умер Неизвестно

Отец
Гусев Стефан Пахомович1844 ст. г.р.
Мать
Гусева (Попова) Дарья Ефимовна1843 г.р.
Супруги
Гусева (Москвитина) Ефимия Петровна14.07.1875 г.р.
Дети
Аборина (Гусева) Александра Авксентиева06.04.1909 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1874

Отец: Гусев Стефан Пахомович

Мать: Гусева (Попова) Дарья Ефимовна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
25.10.1892

Жена: Гусева (Москвитина) Ефимия Петровна

Рождение ребёнка
06.04.1909

Дочь: Аборина (Гусева) Александра Авксентиева

Мать ребёнка: Гусева (Москвитина) Ефимия Петровна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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