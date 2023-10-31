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Лежев Настасья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.10.1850

Дочь: Лежева Пелагея Николаевна

Отец ребёнка: Лежев Николай Федотович

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Место жительства
1850
Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
25.11.1851

Сын: Лежев Петр Николаевич

Отец ребёнка: Лежев Николай Федотович

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
10.12.1854

Сын: Лежев Александр Николаевич

Отец ребёнка: Лежев Николай Федотович

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Лежева Анна Николаевна

Отец ребёнка: Лежев Николай Федотович

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
?.11.1857

Дочь: Лежева Фекла Николаевна

Отец ребёнка: Лежев Николай Федотович

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лежев Николай Федотович

Смерть
Неизвестно
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