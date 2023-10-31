Лежев Настасья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
?.10.1850
Дочь: Лежева Пелагея Николаевна
Отец ребёнка: Лежев Николай Федотович
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
25.11.1851
Отец ребёнка: Лежев Николай Федотович
Рождение ребёнка
10.12.1854
Сын: Лежев Александр Николаевич
Отец ребёнка: Лежев Николай Федотович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Лежева Анна Николаевна
Отец ребёнка: Лежев Николай Федотович
Рождение ребёнка
?.11.1857
Дочь: Лежева Фекла Николаевна
Отец ребёнка: Лежев Николай Федотович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно