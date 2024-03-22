Лежев Николай Федотович
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Лежев Федот
Рождение ребёнка
?.10.1850
Дочь: Лежева Пелагея Николаевна
Мать ребёнка: Лежев Настасья Ивановна
Рождение ребёнка
25.11.1851
Мать ребёнка: Лежев Настасья Ивановна
Рождение ребёнка
10.12.1854
Сын: Лежев Александр Николаевич
Мать ребёнка: Лежев Настасья Ивановна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Лежева Анна Николаевна
Мать ребёнка: Лежев Настасья Ивановна
Рождение ребёнка
?.11.1857
Дочь: Лежева Фекла Николаевна
Мать ребёнка: Лежев Настасья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лежев Настасья Ивановна
Смерть
Неизвестно