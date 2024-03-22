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Лежев Николай Федотович

Место рождения

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Лежев Федот

Мать: не указана

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
?.10.1850

Дочь: Лежева Пелагея Николаевна

Мать ребёнка: Лежев Настасья Ивановна

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
25.11.1851

Сын: Лежев Петр Николаевич

Мать ребёнка: Лежев Настасья Ивановна

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
10.12.1854

Сын: Лежев Александр Николаевич

Мать ребёнка: Лежев Настасья Ивановна

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Лежева Анна Николаевна

Мать ребёнка: Лежев Настасья Ивановна

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
?.11.1857

Дочь: Лежева Фекла Николаевна

Мать ребёнка: Лежев Настасья Ивановна

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лежев Настасья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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