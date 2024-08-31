(Рыбникова) Ангелина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Рыбникова) Ангелина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.08.1946

Дата смерти

22.02.1980

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1946

Отец: Рыбников Николай Иванович

Мать: Рыбникова (Кожевина) Галина Маркеловна

Место жительства
Неизвестно
Рыбникова Ангелина Николаевна дочь
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирочка

Отец ребёнка: Былков В. Н.

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Светлана

Отец ребёнка: Былков В. Н.

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Былков В. Н.

Смерть
22.02.1980
Рыбникова Ангелина Николаевна дочь

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