(Рыбникова) Ангелина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.08.1946
Дата смерти22.02.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1946
Место жительства
Неизвестно
Рыбникова Ангелина Николаевна дочь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирочка
Отец ребёнка: Былков В. Н.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Светлана
Отец ребёнка: Былков В. Н.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Былков В. Н.
Смерть
22.02.1980
Рыбникова Ангелина Николаевна дочь