Былков В. Н. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Былков В. Н.

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1946 г.р.

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Рыбникова) Ангелина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирочка

Мать ребёнка: (Рыбникова) Ангелина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Светлана

Мать ребёнка: (Рыбникова) Ангелина Николаевна

Смерть
Неизвестно

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